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«Коламбус» без Бобровского и Панарина разгромил «Флориду»

«Коламбус» без Бобровского и Панарина разгромил «Флориду»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома разгромно обыграл «Флориду Пантерз» — 7:3.

По истечении первого периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Ника Бьюгстада и Аарона Экблада. Во втором игровом отрезке отличились игроки «жакетов» Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа, но затем Кейт Яндл счёт сравнял. В третьем периоде хозяева забили четыре гола усилиями Маркуса Хянникяйнена, Энтони Дюклера, Джоша Андерсона и Буна Дженнера.

Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:0. Голы на счету Джоуи Андерсона, Кайла Палмьери и Блейка Коулмана.

Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в команде) и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 3
0:2, 3:1, 4:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Бьюгстад (Мэтисон, Мальгин) – 01:44 (5x5), 0:2 – Экблад (Хоффман, Мэтисон) – 06:45 (5x4), 1:2 – Аткинсон (Веннберг) – 20:28 (4x5), 2:2 – Дубински (Веренски, Веннберг) – 23:46 (5x5), 3:2 – Дюбуа (Дюклер, Аткинсон) – 26:16 (5x5), 3:3 – Яндл (Трочек, Юбердо) – 33:12 (5x4), 4:3 – Хянникяйнен (Далпе, Савар) – 44:01 (5x5), 5:3 – Дюклер (Дюбуа, Нутиваара) – 48:59 (5x5), 6:3 – Андерсон (Дженнер, Фолиньо) – 52:57 (5x5), 7:3 – Дженнер (Мюррей, Дубински) – 54:51 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Андерсон (Сени, Коулман) – 03:45 (5x5), 0:2 – Палмьери (Коулман, Зейджак) – 53:52 (5x5), 0:3 – Коулман (Палмьери) – 56:58 (en)
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