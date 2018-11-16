«Коламбус» без Бобровского и Панарина разгромил «Флориду»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома разгромно обыграл «Флориду Пантерз» — 7:3.

По истечении первого периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Ника Бьюгстада и Аарона Экблада. Во втором игровом отрезке отличились игроки «жакетов» Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа, но затем Кейт Яндл счёт сравнял. В третьем периоде хозяева забили четыре гола усилиями Маркуса Хянникяйнена, Энтони Дюклера, Джоша Андерсона и Буна Дженнера.

Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:0. Голы на счету Джоуи Андерсона, Кайла Палмьери и Блейка Коулмана.

Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в команде) и заработал показатель полезности «-1».