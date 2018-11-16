«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 7:5. Видеообзор самого результативного матча дня

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» дома взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:5. Подопечные Барри Тротца одержали вторую победу подряд.

В составе «островитян» хет-триком отметился канадец Антони Бовиллье, по голу в активе Брока Нельсона, Андерса Ли, Леонида Комарова и Кэла Клаттербака. У гостей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, по голу забили Фредрик Классон, Кевин Хейз и Филип Хитил.

Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов самого результативного матча игрового дня.