Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Кучерова, две — Малкина, «-3» Дадонова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно девять матчей с участием 12 российских спортсменов.
Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами. Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече c «Флоридой» из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50. Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в «Филадельфии») и заработал показатель полезности «-1». Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия в игре с «Питтсбургом» не принимал. В активе Евгения Малкина две результативные передачи, показатель полезности «+1» и четыре минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|5 из 6
|83,3
|5:7
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|16.41
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+3
|0
|2
|4
|0
|0
|-
|18.43
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|+1
|4
|4
|1
|2
|33%
|24.26
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-3
|0
|2
|0
|0
|-
|17.36
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|20.41
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|15.37
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|-
|19.39
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|-
|10.49
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|15.50
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|0
|2
|2
|3
|1
|-
|16.03
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|3
|-
|23.03