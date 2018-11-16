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Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Кучерова, две — Малкина, «-3» Дадонова

Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Кучерова, две — Малкина, «-3» Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно девять матчей с участием 12 российских спортсменов.

Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами. Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече c «Флоридой» из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50. Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в «Филадельфии») и заработал показатель полезности «-1». Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия в игре с «Питтсбургом» не принимал. В активе Евгения Малкина две результативные передачи, показатель полезности «+1» и четыре минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»5 из 683,35:7

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Рейнджерс»0+100220-16.41
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+302400-18.43
Малкин (н)«Питтсбург»0+2+1441233%24.26
Дадонов (н)«Флорида»0+0-30200-17.36
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-10100-20.41
Ожиганов (з)«Торонто»0+000120-15.37
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10111-19.39
Любушкин (з)«Аризона»0+000032-10.49
Киселевич (з)«Флорида»0+0-10120-15.50
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+102231-16.03
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-12113-23.03
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