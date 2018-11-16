Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Кучерова, две — Малкина, «-3» Дадонова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно девять матчей с участием 12 российских спортсменов.

Вратарь Александр Георгиев (заменил Хенрика Лундквиста и отразил 5 бросков из 6) и нападающий Владислав Наместников отметились результативными передачами. Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече c «Флоридой» из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50. Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в «Филадельфии») и заработал показатель полезности «-1». Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия в игре с «Питтсбургом» не принимал. В активе Евгения Малкина две результативные передачи, показатель полезности «+1» и четыре минуты штрафа. Одно его удаление было реализовано, он сыграл 24.26.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 5 из 6 83,3 5:7

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19