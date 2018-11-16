Николай Голдобин установил новый личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» дома разгромно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:2.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 20 минут и 41 секунду, за которые отметился одним броском в створ ворот соперника. Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ, впервые сыграв больше 20 минут. Прежнее достижение составило 19.53 в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:3 Б). Отметим, что игра с «Уайлд», в отличие от матча с «Детройтом», уложилась в основное время.

В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл в 21 матче, в которых забросил две шайбы и сделал восемь голевых передач при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа. В среднем за игру Голдобин проводит на льду ровно 15 минут.