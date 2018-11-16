Вратарь «Рейнджерс» Георгиев набрал первый результативный балл за карьеру

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев смог отметиться набранным очком в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:7). В середине третьего периода российский вратарь принял участие в голевой атаке, завершившейся идеальным броском Криса Крайдера в большинстве. Этот результативный балл стал для вратаря первым за карьеру в НХЛ.

Георгиев вышел на лёд со стартом третьего периода, сменив неудачно отыгравшего Хенрика Лундквиста (5 голов после 17 бросков). Александр отразил пять бросков из шести, не справившись лишь с броском Лео Комарова, которого вывели уже на пустые ворота.

Видео гола Крайдера также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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