«Салават» обменяет Артёма Фёдорова в «Спартак» на Никиту Филатова

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» обменяет Артёма Фёдорова в «Спартак» на Никиту Филатова. Стороны находятся на решающей стадии переговоров.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

25-летний Фёдоров в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7». В среднем за матч Фёдоров проводил на льду 13 минут 6 секунд. В последний раз на уровне КХЛ Артём отмечался заброшенной шайбой 28 сентября 2017 года — в игре с «Ладой».

28-летний Филатов в нынешнем чемпионате забросил три шайбы и сделал пять голевых передач в 15 матчах «регулярки». Никита возвращается в уфимский клуб, где уже выступал на протяжении двух сезонов (2012-2014), которые были одними из лучших за его карьеру в лиге.