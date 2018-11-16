Все голы решающего матча молодёжной сборной России с командой QMJHL в суперсерии

Молодёжная сборная России завершила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В заключительной, шестой, встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).



Счёт в середине стартового периода открыл Антуан Моран, на что россияне ответили голом в начале третьего периода – с передачи Павла Шэна отличился Степан Старков. Сборную QMJHL вновь вывел вперёд Ноа Добсон на 49-й минуте, а за 14 секунд до истечения основного времени счёт сравнял Дмитрий Завгородний, реализовав большинство. В овертайме голом в большинстве отметился Савелий Ольшанский.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Сборная России победила в четвёртом матче из шести и в четвёртый раз в истории (2010, 2012, 2014, 2018) выиграла суперсерию.