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Лазарев: есть непонимание, почему не сложилось контакта с тренерами «Витязя»

Лазарев: есть непонимание, почему не сложилось контакта с тренерами «Витязя»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Амура» Антон Лазарев прокомментировал обмен в хабаровский клуб из подмосковного «Витязя».

«Удивления не было — только радость. Не знаю, почему, но в «Витязе» с первого же дня «предсезонки» оказался в пятом звене. В итоге в этом сезоне провёл за подмосковный клуб лишь семь матчей при игровом времени меньше 10 минут. В такой ситуации можешь рассчитывать только на одно — обмен.

Никаких предварительных переговоров не было. Только накануне сделки позвонил агент, сказал, что «Амур» активен на трансферном рынке и появился вариант с Хабаровском. Я был за двумя руками. Вопросы и претензии всегда должны быть только к себе. Есть разве что непонимание того, почему не сложилось нормального контакта с тренерским штабом. Без этого контакта любому будет непросто», — цитирует Лазарева Russia-Hockey.

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