Игорь Игнатушкин продолжит карьеру в чемпионате Словакии

Известный российский форвард Игорь Игнатушкин стал игроком «Кошице», информирует официальный сайт словацкого клуба.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за московское «Динамо». В 50 матчах регулярного чемпионата Игорь забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+3». По окончании сезона на тот момент генеральный директор бело-голубых Сергей Фёдоров заявил, что новый контракт форварду предложен не будет. В межсезонье Игорь заключил контракт с клубом ВХЛ «Рязань», где в 18 матчах забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

За карьеру в КХЛ выступал за такие команды, как «Амур», «Атлант», «Сибирь», «Торпедо» и «Сочи». В общей сложности на уровне лиги принял участие в 486 матчах, в которых набрал 178 (78+100) очков при полезности «-3» и 219 штрафных минутах.