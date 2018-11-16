Павел Дацюк снова не примет участия в матче СКА

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Матч пройдёт сегодня, 16 ноября, и начнётся в 19:30 мск.

«Изменения минимальные. Сегодня не играют Земчёнок и Ли, на лёд выйдут Зубарев и Кетов. Вот в принципе и всё. Связано это с ротацией, небольшими повреждениями — в подробности вдаваться не будем. В воротах сыграет Хелльберг.

«Трактор» сейчас основное внимание уделяет обороне и использованию своих моментов в атаке и контратаке. Это основное, за счёт чего клуб добивается побед.

Эстафета хет-триков? Всегда хочется в это верить — это приятно и для зрителей, и для самих игроков, забивать голы всегда здорово. Философия команды в том, чтобы больше играть в атаке, владеть шайбой и, естественно, забивать голы», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.

Таким образом, в матче снова не примет участия 40-летний форвард СКА Павел Дацюк. Опытный нападающий в этом сезоне сыграл 23 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал 17 результативных передач. Ветеран российского хоккея в пятый раз за последние семь матчей не попадёт в заявку на матч.