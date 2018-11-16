Моррисси получил максимальный штраф за силовой приём против Оши

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси оштрафован за нарушение против нападающего Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

Во время игры арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Моррисси, но позднее департамент безопасности игроков НХЛ решил, что хоккеист должен заплатить денежный штраф. Хоккеист заплатит максимальный штраф, предусмотренный коллективным договором, — $ 8,5 тыс.

Американский форвард оказался на льду после силового приёма защитника «реактивщиков» Моррисси, который уложил соперника на площадку. Хоккеисту столичной команды потребовалось какое-то время для того, чтобы подняться.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.