Генменеджер «Питтсбурга»: я обычно очень терпелив, но моё терпение заканчивается

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд объяснил, почему он вынужден был расстаться с нападающим Карлом Хагелином.

«Я обычно очень терпелив, но моё терпение заканчивается. Проблема в том, что произошло с начала сезона. Мы вступали в чемпионат с очень хорошей командой. С составом, который должен претендовать на Кубок Стэнли. Пока мы даже не близки к чемпионскому графику. Я верю, что мы всё ещё можем это сделать. Но нам предстоит немало работы», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии поражений «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), однако затем снова потерпел два поражения — от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) и сегодня от «Тампа-Бэй». Команда Майка Салливана опустилась уже на последнее место в Восточной конференции.