«Слован»: долгов по этому сезону нет, старые задолженности будут оплачены

Словацкие СМИ опубликовали заявление пресс-службы «Слована» по поводу финансовой ситуации в братиславском клубе.

«Информация, что у клуба существуют долги по нынешнему сезону, неверна. Все зарплаты, начиная с июля 2018 года, были выплачены в срок. При этом мы полностью признаём наши обязательства перед игроками, которые выступали за команду в предыдущих сезонах. В основном это касается сезонов-2016/17 и 2017/18. Мы ведём работу над оплатой долгов. «Слован» вступил в регулярный чемпионат сезона-2018/19 c чётким пониманием постепенно стабилизировать и исправить своё финансовое положение благодаря появлению нового спонсора. Переговоры в этом направлении всё ещё продолжаются», — приводит текст заявления Sport Aktuality.

Напомним, Континентальная хоккейная лига наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Слована» в лице Юрая Широки-ст. и Юрая Широки-мл.