Бобровский: Овечкин очень опасен, он всегда ищет момент для броска

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский назвал сильные стороны капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Интереснее ли справляться с бросками Овечкина? Да, он очень опасен. Это один из тех игроков, о котором всегда надо помнить, когда он на льду. Важно не терять позицию в воротах, потому что он всегда ищет момент для броска.



Нестабильность октября? Сезон — это марафон. Главное — набирать очки и выходить в плей-офф. А там уже биться за Кубок Стэнли. Каждая игра важна. В конце марта, когда начнётся битва за баллы, одно-два очка будут определять судьбу команд. Хочется обрести стабильность и чаще давать своей команде шанс на победу», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей