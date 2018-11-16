Источник: в ближайшие дни «Сибирь» расторгнет контракт с Шарлем Бертраном

«Сибирь» в ближайшее время расторгнет контракт с французским нападающим Шарлем Бертраном, утверждает Iltalehti.



В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист провёл 22 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени. Стоит отметить, что последний матч с участием Бертрана состоялся 30 октября, когда «Сибирь» гостила в Москве у ЦСКА (2:4).



«Сибирь» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирская команда набрала 13 очков в 28 матчах регулярного чемпионата. Сегодня, 16 ноября, подопечные Александра Андриевского встречаются с «Амуром», который располагается двумя строчками выше.

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