Остон Мэттьюс, пропустивший три недели, приступил к тренировкам с «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс провёл первое тренировочное занятие с момента травмы плеча, которую он получил 27 октября в игре с «Виннипег Джетс» (3:2).



«Он с партнёрами. Ему нужно работать. Остон вернулся в НХЛ. А здесь нужно быть в форме. Все занимаются в зале, тренируются, нужно войти в ритм. За тобой будут внимательно следить, смотреть, как ты играешь. У травмы плеча есть определённое преимущество по сравнению с травмой ноги или головы — есть возможность тренироваться перед возвращением. Так что чем больше времени он уделит подготовке, тем лучше», — приводит слова главного тренера «кленовых листьев» Майка Бэбкока официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.

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