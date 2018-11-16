Вей: у ЦСКА прекрасный коллектив, всё организовано на высшем уровне

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился мнением о матче с «Ак Барсом» (5:0) и рассказал об адаптации в стане московской команды.



«Игра в Казани была равной по моментам, у них тоже были голевые возможности. Мы были успешнее в реализации, вовремя забили важные голы. Это от нас и требовалось — забить и сыграть чётко в обороне, плюс вратарь хорошо сыграл.



Как проходит адаптация после Казахстана и Швейцарии? Пока всё в порядке, классный коллектив, у нас победная серия. Организация, болельщики, Москва — всё на высшем уровне. Надеюсь, продолжим в этом же темпе», — цитирует Вея «Спорт Бизнес Online».



Подопечные Игоря Никитина потерпели только одно поражение в последнем, 21-м матче, уступив «Куньлунь Ред Стар» (3:4) 10 октября.

ЦСКА выиграл 20 из 21 последнего матча