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«Сибирь» прервала серию из шести поражений, обыграв по буллитам «Амур»

«Сибирь» прервала серию из шести поражений, обыграв по буллитам «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Амур» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Новосибирске.

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Подопечные Александра Андриевского открыли счёт на 15-й минуте после того, как Александр Шаров реализовал численный перевес в результате удаления Артёма Железкова. Второй период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, при этом хозяева лишились из-за травмы защитника Олега Пигановича, повредившего колено в концовке игрового отрезка. Гости восстановили паритет за 23 секунды до окончания третьего периода — Владислав Ушенин реализовал большинство. Овертайм не выявил победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.

«Сибирь» прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места в Восточной конференции. «Амур» располагается на строчку выше, опережая новосибирцев на три очка. В последних шести матчах дальневосточная команда одержала всего одну победу.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Шаров – 14:47 (5x4), 1:1 – Ушенин Владислав – 59:37 (6x4), 2:1 – Романцев – 65:00 ( ПБ)
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