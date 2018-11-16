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«Салават Юлаев» — «Адмирал»: Дубровский забил первый гол с августа 2015 года

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: Дубровский забил первый гол с августа 2015 года
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Дубровский отметился результативным броском в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом».

29-летний форвард поразил ворота дальневосточной команды на старте второго периода, для форварда этот гол стал первым в КХЛ с 30 августа 2015 года.

Видео гола Дубровского можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

До игры с приморским клубом Дубровский провёл две игры в нынешнем сезоне, заработав показатель полезности «+1» и две минуты штрафного времени.

Уфимцы проводят первый матч в лиге после перерыва на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В середине второго периода хозяева выигрывают со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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