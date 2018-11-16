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П. Буре: приятно видеть, как наши ребята обыгрывают канадцев на их территории

П. Буре: приятно видеть, как наши ребята обыгрывают канадцев на их территории
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Легенда российского хоккея Павел Буре прокомментировал выступление сборных команд России в ноябрьский международный перерыв.

«Хотел бы поздравить ребят, тренеров всех сборных, руководство Федерации с промежуточными успехами на международной арене. Всегда приятно видеть, как наши ребята выигрывают. Особенно в таком традиционном противостоянии, как против канадцев, – это касается команд U17 и U20. На их территории простых игр не бывает, канадцы всегда собирают серьёзные составы и целиком отдаются игре.

Отрадно видеть, что у нас есть резервы как для предстоящего молодёжного чемпионата мира, так и на отдалённое будущее. Отмечу, что другой состав «молодёжки» играл на турнире в Европе, так что нам есть из кого выбрать.

Сейчас руководство ФХР уделяет очень много внимания развитию всех сборных и вообще подготовке резерва. Разрабатываются специальные программы подготовки. Всё это начинает потихоньку давать результаты.
Что касается молодёжного чемпионата мира, то ждём от нашей сборной хороших, самых высоких результатов. Какие бы у нас ни были хорошие игроки и богатый выбор, всё равно будет сложно. Турнир снова в Канаде, будет большое напряжение, но у нас будет сильная команда», — сказал Буре в интервью «Чемпионату».

Во время первого международного перерыва национальная, олимпийская, юниорские U17 и U16 одержали победы в своих турнирах. Молодёжная сборная России под руководством Валерия Брагина выиграла суперсерию у сборных канадских юниорских лиг, а другой состав «молодёжки» занял второе место на Турнире четырёх наций.

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