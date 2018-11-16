Гол Кагарлицкого в овертайме принёс московскому «Динамо» победу в Астане

Московское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 57-й секунде встречи благодаря голу Никиты Михайлиса, который реализовал удаление Микса Индрашиса. В середине второго игрового отрезка Владимир Брюквин восстановил паритет, а на старте третьего периода Вадим Шипачёв реализовал большинство и вывел вперёд бело-голубых. Клуб из Астаны сумел сравнять счёт — за пять минут до конца третьей двадцатиминутки отличился Дастин Бойд. Победу гостям в овертайме принёс Дмитрий Кагарлицкий.

Подопечные Владимира Крикунова одержали вторую победу подряд, а «Барыс» продлил серию поражений до двух игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.