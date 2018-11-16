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Гол Кагарлицкого в овертайме принёс московскому «Динамо» победу в Астане

Гол Кагарлицкого в овертайме принёс московскому «Динамо» победу в Астане
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 57-й секунде встречи благодаря голу Никиты Михайлиса, который реализовал удаление Микса Индрашиса. В середине второго игрового отрезка Владимир Брюквин восстановил паритет, а на старте третьего периода Вадим Шипачёв реализовал большинство и вывел вперёд бело-голубых. Клуб из Астаны сумел сравнять счёт — за пять минут до конца третьей двадцатиминутки отличился Дастин Бойд. Победу гостям в овертайме принёс Дмитрий Кагарлицкий.

Подопечные Владимира Крикунова одержали вторую победу подряд, а «Барыс» продлил серию поражений до двух игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Михайлис (Диц, Старченко) – 00:57 (5x4), 1:1 – Брюквин (Индрашис, Тарасов) – 31:25 (5x5), 1:2 – Шипачёв (Койвисто) – 44:13 (5x4), 2:2 – Бойд – 54:44 (5x5), 2:3 – Кагарлицкий (Хиетанен) – 60:53 (3x3)
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