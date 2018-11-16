Андриевский: «Сибири» нужна была победа, ребята заблокировали много бросков

Главный тренер тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Амуром» (2:1 Б)



«Игра была напряженная, мы готовились к вязкому хоккею. Разбирали, как играет «Амур», смотрели много видео. Игра разделилась на большинство и меньшинство. Всё могло развернуться в разную сторону. Обе команды забили по шайбе в большинстве, и те и те могли больше. Что мне понравилось, так это самоотверженность ребят, они заблокировали много бросков. Сегодня победа нам нужна была больше.



У нас есть тренировки, мы смотрим, кто как бьёт буллиты. На игру выходят те, кто выглядит лучше на тренировках. Характер травмы Пигановича будет известен завтра, он поехал делать снимок. Что касается информации о том, что Бертран покинет «Сибирь», под этим пока нет никакой почвы», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Источник: в ближайшие дни «Сибирь» расторгнет контракт с Шарлем Бертраном