Коларж: обидно проигрывать команде, идущей на последнем месте

Защитник хабаровского «Амура» Ян Коларж прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (1:2 Б).



«Конечно, мы хотели заработать два очка. Но прошло 59 минут, наша команда проигрывала 0:1, и в такой ситуации даже один балл в копилке был неплохим результатом. Жалко, что не смогли выиграть, но исходя из того, как складывался матч, одно очко — это не так уж плохо. У обеих команд много было большинства, но забить так и не удалось. Я не знаю, почему. Это наша проблема с самого начала сезона. Если бы я знал, то давно бы уже подсказал, как решить этот вопрос, но пока наша реализация лишнего выглядит неважно. Обидно проигрывать команде, которая находится на последнем месте. Увы, но мы уступаем и другим командам.



Буллиты получились драматичными. Что говорили друг другу на скамейке во время серии? Я не знаю. Мы во время штрафныз бросков обнимаемся с защитниками и болеем за наших нападающих. Что они там обсуждают, я не знаю. Защитники у «Амура» на буллиты не выходят, у нас это бывает очень редко.



В Новосибирске нет аншлагов и полупустой стадион? В Хабаровске, наверное, тоже интерес не такой, как был несколько лет назад. Надеюсь, болельщики будут ходить на нас. Мы стараемся, хотим их порадовать, хотя не всегда получаются. Они верят и болеют за нас. Аншлаги есть, но всё зависит от нас», — сказал Коларж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Андриевский: «Сибири» нужна была победа, ребята заблокировали много бросков