Светлов: мне нравится, что «Адмирал» не сдаётся и борется до конца

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о выездном матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3). Дальневосточная команда продлила серию поражений до семи игр.



«Мастерство Уфы сегодня сказалось, видно, что они были сегодня более мобильны и подвижны. Где-то мы не успевали, соперник нас опережал в борьбе. Тем не менее, мне понравилось, что после 3:0 ребята не сдались, не опустили руки, играли до конца и заслужили гол. Мы учимся, работаем, стараемся показать свои лучшие качества, и мне нравится, что команда не сдаётся и борется до конца», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

В следующем матче «Адмирал» примет на своём льду хоккеистов «Спартака», эта игра запланирована на 19 ноября.