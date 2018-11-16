Крикунов: доволен действиями игроков «Динамо», хотя начало матча проспали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (3:2 ОТ).



«Игра получилась хорошей, интересной. Может быть, не так много голов, но, с другой стороны, нам, тренерам, легче. Много было моментов, борьбы, обе команды сражались «от ножа». Проигрывали в начале матча, видимо, не проснулись. Хорошо, что нам немного повезло в конце встречи. Убежали «два в один» и забили. Я доволен действиями своей команды, ребята старались, боролись. Приятно ли было играть в Астане? Да, хороший дворец и хорошие воспоминания», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Барыса».



Бело-голубые одержали вторую победу подряд. Ранее они выиграли у «Авангарда» со счётом 4:0.

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