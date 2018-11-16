Брагин: картина по заявке на МЧМ вырисовывается, под вопросом 3–4 позиции

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в суперсерии с командами юниорских лиг Канады.



«Очень важно было переломить ход непростого матча, вытащить игру в концовке. Ребята справились. Начало серии получилось непростым, так как многие хоккеисты оказались в непривычных условиях. Но сумели адаптироваться, с каждой игрой в плане тактики только прибавляли. Над большинством будем работать, а в меньшинстве действовали неплохо. Отмечу также работу вратарей.



Есть ли ясность с заявкой на чемпионат мира? Сейчас ещё раз внимательно посмотрим оба турнира, всё проанализируем, но в целом картина вырисовывается. Под вопросом три-четыре позиции», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Головная боль Брагина. Кого с суперсерии взять на МЧМ? Выстрелило больше кандидатов, чем ожидалось.