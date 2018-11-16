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Защитник Дамир Мусин перешёл из «Сочи» в «Ак Барс»

Защитник Дамир Мусин перешёл из «Сочи» в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Защитник ХК «Сочи» Дамир Мусин в результате сделки с «Ак Барсом» за денежную компенсацию перешёл в казанский клуб, информирует пресс-служба черноморской команды.

В составе «Сочи» Дамир сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0».

Его коллега по амплуа Артём Мальцев в рамках договора о спортивном сотрудничестве с ХК «Рязань» отправился в Высшую хоккейную лигу для получения игровой практики. Артём принял участие в 16 играх ВХЛ и отдал одну голевую передачу, проводя на льду в среднем за игру 14 минут 22 секунды.

Черноморская команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на четвёртой строчке за Западе.

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