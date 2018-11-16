Заявление московского «Динамо» о состоянии здоровья Даниила Тарасова

Московское «Динамо» сообщило о состоянии здоровья нападающего Даниила Тарасова, получившего травму в гостевой игре с «Барысом» (3:2 ОТ). Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что у форварда подозрение на ушиб лёгкого.

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«За несколько минут до конца второго периода матча «Барыс» — «Динамо» (2:3 ОТ) хоккеист московского «Динамо» Даниил Тарасов в одном из игровых эпизодов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника, в результате чего не смог продолжить встречу.

После матча нападающий бело-голубых был доставлен в местную больницу, где врачи диагностировали ушиб грудной клетки. В ближайшие дни Даниил присоединится к команде», — сообщает пресс-служба московского клуба.

Тарасов проведёт в больнице ближайшие 3–5 дней.