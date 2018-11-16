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Гол Барабанова принёс СКА минимальную победу над «Трактором»

Гол Барабанова принёс СКА минимальную победу над «Трактором»
Хоккей / КХЛ

СКА обыграл «Трактор» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Питерская команда открыла счёт на 16-й минуте первого периода благодаря голу Александра Барабанова, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер хозяев Магнус Хелльберг отыграл на ноль и провёл четвёртый сухой матч в нынешнем сезоне.

СКА продлил победную серию до трёх матчей, а челябинская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры. 18 ноября подопечные Ильи Воробьёва проведут домашний матч с «Металлургом», челябинская команда встретится на своей площадке с «Ак Барсом» (20 ноября).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Барабанов (Плотников, Бывальцев) – 16:00 (5x5)
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