Гол Барабанова принёс СКА минимальную победу над «Трактором»

СКА обыграл «Трактор» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.



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Питерская команда открыла счёт на 16-й минуте первого периода благодаря голу Александра Барабанова, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер хозяев Магнус Хелльберг отыграл на ноль и провёл четвёртый сухой матч в нынешнем сезоне.

СКА продлил победную серию до трёх матчей, а челябинская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры. 18 ноября подопечные Ильи Воробьёва проведут домашний матч с «Металлургом», челябинская команда встретится на своей площадке с «Ак Барсом» (20 ноября).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.