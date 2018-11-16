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«Автомобилист» уверенно обыграл минское «Динамо», Сохатский оформил «сухарь»

«Автомобилист» уверенно обыграл минское «Динамо», Сохатский оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:0 в матче, который состоялся в столице Беларуси.

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Исход противостояния был решён в первом игровом отрезке, когда в ворота хозяев влетели три шайбы. Сначала Егор Миловзоров отличился в равных составах, затем он реализовал большинство, а автором третьего результативного броска стал Денис Бодров. Дэн Секстон укрепил преимущество уральцев на 22-й секунде второго периода и установил окончательный счёт на табло, который остался неизменным, несмотря на старания обеих команд. Голкипер гостей Владимир Сохатский отразил 19 бросков, отыграв на ноль.

Подопечные Андрея Мартемьянова прервали серию из двух гостевых поражений. Ранее они уступили СКА (2:5) и «Спартаку» (3:4 ОТ). Минская команда потерпела второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
0 : 4
0:3, 0:1, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Миловзоров (Бодров, Белоусов) – 08:30 (5x5), 0:2 – Миловзоров (Бодров, Василевский) – 16:34 (5x4), 0:3 – Бодров (Да Коста, Секстон) – 18:02 (5x5), 0:4 – Секстон (Доус) – 20:22 (5x5)
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