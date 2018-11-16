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«Сочи» всухую обыграл «Северсталь»

«Сочи» всухую обыграл «Северсталь»
Хоккей / КХЛ

«Сочи» обыграл «Северсталь» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Черноморская команда открыла счёт на 16-й минуте благодаря точному броску Сергея Шмелёва, реализовавшего большинство. В середине второго игрового отрезка у подопечных Сергея Зубова до конца игры удалили молодого форварда Дамира Рахимуллина, который атаковал нападающего гостей Ивана Захарчука в голову. В концовке игры череповецкий клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока и Эрик О'Делл установил окончательный счёт на табло.

19 ноября команды снова сыграют друг с другом, но на этот раз встреча состоится в Череповце.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Шмелёв (Точицкий, Алтыбармакян) – 15:45 (5x5), 2:0 – О'Делл (Бочаров, Щитов) – 59:09 (en)
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