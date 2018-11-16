«Сочи» всухую обыграл «Северсталь»

«Сочи» обыграл «Северсталь» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Черноморская команда открыла счёт на 16-й минуте благодаря точному броску Сергея Шмелёва, реализовавшего большинство. В середине второго игрового отрезка у подопечных Сергея Зубова до конца игры удалили молодого форварда Дамира Рахимуллина, который атаковал нападающего гостей Ивана Захарчука в голову. В концовке игры череповецкий клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока и Эрик О'Делл установил окончательный счёт на табло.

19 ноября команды снова сыграют друг с другом, но на этот раз встреча состоится в Череповце.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.