Кокарев — о поражении от «Металлурга»: что тут говорить, обделались мы сегодня

Нападающий «Витязя» Денис Кокарев прокомментировал выступление команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:4).



«Что тут говорить, обделались мы сегодня! Проиграли — 1:4, мне больше нечего сказать. Сыграли хреново, можете так и написать», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке «Магнитка» дважды огорчила соперника стараниями Виктора Антипина и Николая Кулёмина, отличившегося в большинстве, на что хозяева ответили голом Миро Аалтонена. В третьем периоде преимущество уральского клуба закрепил Мэтт Эллисон, а чуть позже четвёртую шайбу в ворота хозяев отправил Николай Кулёмин.