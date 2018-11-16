Яндач: игра с «Витязем» — одна из лучших для «Магнитки» в этом сезоне

Наставник «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от победы его команды над подмосковным «Витязем» со счётом 4:1.

«Мне сегодня понравилась наша игра. Мы играли от начала до конца, все звенья отработали в обороне и в атаке. Это была одна из самых лучших игр в нашем исполнении в этом сезоне. После игры в Екатеринбурге мы хорошо играли. Тогда мы уступили. К нам пришли Шор и Булирж – это игроки, которые дополнили нашу игру в атаке. Начали играть компактно все звенья. Мы поработали над нашей системой. Проходит игра за игрой, команда набирает очки и становится увереннее. В Минске мы выиграли 2:0, но теряли шайбы в средней зоне. Сегодня ошибок было немного. «Витязь» играл неплохо, да и вообще, со всеми командами, которые нам противостоят, у нас получаются равные игры. Каждая игра для нас выходит тяжёлой, рад, что мы набираем очки.

Мы хотим, чтобы соперники меньше бросали по нашим воротам с удобных позиций? Не буду об этом говорить, это останется в раздевалке. Всё зависит от того, как играет соперник», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.