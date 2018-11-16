Белов: в «Витязе» не все отдаются, как надо, не у всех есть мотивация

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда проиграла со счётом 1:4.

«Хотел бы от лица команды извиниться перед болельщиками. Они хорошо нас поддерживают, но, к сожалению, эта серия после перерыва, мягко скажем, не получилась. Были моменты, конечно, могли зацепиться за игру, но многовато удалялись, а с такой командой, как «Металлург», этого делать нельзя. Пропустили в меньшинстве, в моменте с третьим голом у нашего молодого парня была грубая ошибка, там уже стало совсем сложно. Временами у нас была неплохая игра, но мы не смогли провести её от начала до конца. Сейчас у нас есть несколько дней на подготовку, играем с прямыми конкурентами. Надо срочно сделать выводы. Готовимся к поездке. Нужно ли нам упростить игру? Согласен, я бы сказал, что не все отдаются так, как надо, не у всех есть такая мотивация. Опять сегодня не забили, отличилось только звено Аалтонена. Чтобы забивать, надо быть готовым и иметь мотивацию. А этого нам не хватает.

У нас нет резерва? Работаем над этим. Сегодня у нас не играли Рендулич и Чернов, будем их готовить. От них нужна поддержка. Нам надо прибавлять во всём. Пропускаем очень много, по игре в меньшинстве мы 22-е. Везде надо прибавлять, чтобы выигрывать. Нужно, чтобы играла вся команда, чтобы никто не выпадал. Каждый вносит вклад, в зависимости от возможностей и обязанностей. У нас пока нет целостности», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.