«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Райана Спунера в «Эдмонтон» на Райана Строума

«Нью-Йорк Рейнджерс» приобрёл нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Райана Строума в результате обмена на Райана Спунера. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников».



25-летний Строум провёл 358 матчей в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтона» и «Нью-Йорк Айлендерс». Он забросил 59 шайб и отдал 103 результативные передачи при 170 минутах штрафного времени.

В этом сезоне на счету Строума 18 матчей в «регулярке». Он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу, заработав 14 штрафных минут при показателе полезности «-1».

26-летний Спунер провёл в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5». До переезда в Нью-Йорк Спунер защищал цвета «Бостон Брюинз».