Никита Задоров не попал в заявку «Колорадо» на матч с «Вашингтоном»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустит домашний матч с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный «твиттер» команды.

23-летний российский хоккеист остался вне заявки «Эвеланш» по решению главного тренера клуба Джареда Беднара.

Напомним, в последней игре «лавин» Никита получил двухминутное удаление в середине второго периода, после чего вышел на лёд только один раз. Всего Задоров сыграл 7 минут 22 секунды.

В нынешнем сезоне Задоров принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

Матч «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 17 ноября, начало встречи — в 5:00 мск.

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