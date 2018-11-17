Андрей Свечников не примет участия в молодёжном чемпионате мира — 2019

Вице-президент по коммуникациям «Каролины Харрикейнз» Майк Сундхейм сообщил, что нападающий Андрей Свечников не примет участия в молодежном чемпионате мира в Канаде.

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — сказал Сундхейм.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории (Канада) с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России на предварительном этапе в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. В нынешнем сезоне он провёл за «Харрикейнз» 18 матчей и набрал 8 (4+4) очков.