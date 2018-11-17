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«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин забил 13-й гол в сезоне

«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин забил 13-й гол в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Счёт на второй минуте открыл нападающий хозяев Карл Сёдерберг. Во втором периоде «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперёд – отличились Деванте Смит-Пелли и Александр Овечкин. Эта шайба стала для россиянина 13-й в сезоне и 620-й за карьеру в НХЛ. «Лавины» восстановили равновесие за 2 минуты и 44 секунды до истечения основного времени усилиями Колина Уилсона. Победу гостям принёс Никлас Бекстрём, забивший в овертайме.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», 7 раз бросил в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, проведя на льду 23 минуты и 55 секунд (5.19 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-1» и 21.02. Впервые в карьере в заявку попал Илья Самсонов. Евгений Кузнецов пропускал матч из-за травмы.

Владислав Каменев сыграл 10.42, выиграв 25% вбрасываний. Никита Задоров не принимал участия в матче по решению тренера. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Сёдерберг (Джост, Бэрри) – 01:08 (5x5), 1:1 – Смит-Пелли (Стивенсон, Бойд) – 28:55 (5x5), 1:2 – Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 38:29 (5x5), 2:2 – Уилсон (Коул, Жирар) – 57:16 (5x5), 2:3 – Бекстрём (Карлсон, Уилсон) – 60:22 (3x3)
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