«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин забил 13-й гол в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Счёт на второй минуте открыл нападающий хозяев Карл Сёдерберг. Во втором периоде «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперёд – отличились Деванте Смит-Пелли и Александр Овечкин. Эта шайба стала для россиянина 13-й в сезоне и 620-й за карьеру в НХЛ. «Лавины» восстановили равновесие за 2 минуты и 44 секунды до истечения основного времени усилиями Колина Уилсона. Победу гостям принёс Никлас Бекстрём, забивший в овертайме.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», 7 раз бросил в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, проведя на льду 23 минуты и 55 секунд (5.19 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-1» и 21.02. Впервые в карьере в заявку попал Илья Самсонов. Евгений Кузнецов пропускал матч из-за травмы.

Владислав Каменев сыграл 10.42, выиграв 25% вбрасываний. Никита Задоров не принимал участия в матче по решению тренера. Семён Варламов остался на скамейке запасных.