«Колорадо» — «Вашингтон»: Уилсон поставил личный рекорд по игровому времени

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2. Форвард «столичных» Том Уилсон отметился результативным баллом (0+1) во втором матче после дисквалификации и установил личный рекорд игрового времени в НХЛ — 24 минуты и 24 секунды.



Счёт на второй минуте открыл нападающий хозяев Карл Сёдерберг. Во втором периоде «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперёд – отличились Деванте Смит-Пелли и Александр Овечкин. Эта шайба стала для россиянина 13-й в сезоне и 620-й за карьеру в НХЛ. «Лавины» восстановили равновесие за 2 минуты и 44 секунды до истечения основного времени усилиями Колина Уилсона. Победу гостям принёс Никлас Бекстрём, забивший в овертайме.

«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин забил 13-й гол в сезоне