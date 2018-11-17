Бикмуллин: разгром «Ак Барса» от ЦСКА — раздражитель для хоккейного Татарстана

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин рассказал о своей командировке в ВХЛ.



«16 матчей в ЦСК ВВС пошли мне на пользу. Набрал 12 очков, забил 7 голов, немного перезагрузился, психологически встряхнулся. Мотивация у нас с Фазылзяновым сейчас запредельная, будем цепляться за свои шансы, доказывать главному тренеру, что мы готовы. В КХЛ много мастеров, в „вышке“ — талантливой и агрессивной молодёжи. Я бы не сказал, что в ВХЛ уровень низкий, а конкуренция — не высокая. Наоборот!



Моим первым соперником после возвращения станет ЦСКА? Да, ЦСКА в последних 21 матче одержал 20 побед, но в то же время непобедимых соперников не бывает. Год назад дома мы с армейцами Москвы встречались, и это доказали, хорошо запомнил ту игру. Разгром „Ак Барса“ от ЦСКА (0:5)? Такой результат — раздражитель для всего хоккейного Татарстана», — цитирует игрока Russia-Hockey.