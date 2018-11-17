«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Сент-Луис Блюз», матч завершился со счётом 1:4. Подопечные Жерара Галлана проиграли три из последних пяти матчей.



Счёт во встрече открыли хозяева — на седьмой минуте отличился Уильям Каррье. Гостям понадобилось лишь 38 секунд, чтобы восстановить равновесие — гол на счету Райана О`Райлли. Во втором периоде «Сент-Луис» сумел трижды поразить ворота соперника: точные броски в свой актив записали О`Райлли, Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.



Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко сумел добавить на свой счёт две результативные передачи.



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