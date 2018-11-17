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«Торонто» обыграл «Анахайм», победа стала третьей подряд

«Торонто» обыграл «Анахайм», победа стала третьей подряд
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» потерпел поражение на домашней площадке во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», игра закончилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Майка Бэбкока одержали третью победу подряд.

Счёт во встрече открыли гости: точный бросок на 6-й минуте нанёс нападающий Патрик Марло. «Анахайм» сумел отыграться в концовке второго периода — голевую комбинацию завершил Понтус Оберг. До конца основного времени голов в матче забито не было, а в овертайме победу «кленовым листьям» принёс защитник Морган Райлли, нанесший точный бросок.

Российские хоккеисты в матче очками отметиться не сумели.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Марло (Гардинер, Кадри) – 05:42 (5x5), 1:1 – Оберг (Ритчи, Энрике) – 38:35 (5x5), 1:2 – Рилли (Марнер) – 63:17 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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