«Торонто» обыграл «Анахайм», победа стала третьей подряд

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» потерпел поражение на домашней площадке во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», игра закончилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Майка Бэбкока одержали третью победу подряд.



Счёт во встрече открыли гости: точный бросок на 6-й минуте нанёс нападающий Патрик Марло. «Анахайм» сумел отыграться в концовке второго периода — голевую комбинацию завершил Понтус Оберг. До конца основного времени голов в матче забито не было, а в овертайме победу «кленовым листьям» принёс защитник Морган Райлли, нанесший точный бросок.



Российские хоккеисты в матче очками отметиться не сумели.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19