Емелин: в «Монреале» лучшим игрокам вручали вантуз, щит и шлем

Защитник ХК «Авангард» Алексей Емелин поделился воспоминаниями о традициях в «Монреаль Канадиенс».



«У нас в клубе дарят шапку лучшему игроку? Хартли рассказывал, когда ещё работал в «Атланте», ему Илья Ковальчук дарил такой головной убор. Так и появилась ушанка в нашей раздевалке.



У нас в раздевалках НХЛ вручали самое разное. Мы в «Нэшвилле» тоже какую-то шапку передавали. Был один сезон, когда в «Монреале» определяли сразу трёх игроков после матча: одному давали вантуз, другому — щит, третьему – шлем. Причем до сих пор не понимаю, по каким критериям выбиралась эта тройка.



Узнают ли? Люди везде хорошие, приветливые: и в России, и в Северной Америке. Вот когда играл в Монреале, там всегда был хоккейный бум. Стоишь в пробке, и тебе машут рукой из другого автомобиля. Узнают и в Балашихе. Я всегда здороваюсь, приветствую болельщиков в ответ», — цитирует игрока Drive-On.