Капитан «Бостона» Хара пропустит 4-6 недель из-за травмы

Капитан клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Здено Хара пропустит четыре-шесть недель из-за повреждения, сообщает CBC Boston. 41-летний защитник получил травму в первом периоде матча c «Колорадо Эвеланш (3:6), у Хары подвернулась нога в столкновении с нападающим „Эвеланш“ Карлом Содербергом. Напомним, у „Бостона“ травмированы сразу шесть защитников.



Хара проводит свой 21-й сезон в НХЛ, приняв участив в 18 матчах текущего регулярного чемпионата, набрав 4 (3+1) очка при полезности «+3» и среднем игровом времени 21.30. В общей сложности Хара сыграл 1441 матч в НХЛ, записав на свой счет 632 (198+434) очка и заработав коэффициент полезности „+243“.

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