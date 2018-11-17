Итоги дня в АХЛ для россиян: гол Волкова, пасы Гурьянова, Воробьёва и Соколова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей. В играх приняло участие восемь российских хоккеистов. Нападающий «Сиракьюз» Александр Волков записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу, форварды Михаил Воробьёв, Денис Гурьянов и Дмитрий Соколов отметились результативными передачами.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Абрамов (н)
Волков (н)
Воробьёв (н)
Рубцов (н)
Валиев (з)
Тренин (н)
Соколов (н)
Гурьянов (н)
|«Кливленд»
«Сиракьюз»
«Лихай-Вэлли»
«Лихай-Вэлли»
«Стоктон»
«Милуоки»
«Айова»
«Техас»
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