Итоги дня в АХЛ для россиян: гол Волкова, пасы Гурьянова, Воробьёва и Соколова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей. В играх приняло участие восемь российских хоккеистов. Нападающий «Сиракьюз» Александр Волков записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу, форварды Михаил Воробьёв, Денис Гурьянов и Дмитрий Соколов отметились результативными передачами.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Абрамов (н)



Волков (н)



Воробьёв (н)



Рубцов (н)



Валиев (з)



Тренин (н)



Соколов (н)



Гурьянов (н) «Кливленд»



«Сиракьюз»



«Лихай-Вэлли»



«Лихай-Вэлли»



«Стоктон»



«Милуоки»



«Айова»



«Техас» 0



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0



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