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Итоги дня в АХЛ для россиян: гол Волкова, пасы Гурьянова, Воробьёва и Соколова

Итоги дня в АХЛ для россиян: гол Волкова, пасы Гурьянова, Воробьёва и Соколова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей. В играх приняло участие восемь российских хоккеистов. Нападающий «Сиракьюз» Александр Волков записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу, форварды Михаил Воробьёв, Денис Гурьянов и Дмитрий Соколов отметились результативными передачами.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Абрамов (н)

Волков (н)

Воробьёв (н)

Рубцов (н)

Валиев (з)

Тренин (н)

Соколов (н)

Гурьянов (н)		«Кливленд»

«Сиракьюз»

«Лихай-Вэлли»

«Лихай-Вэлли»

«Стоктон»

«Милуоки»

«Айова»

«Техас»		0

1+0

0+1

0

0

0

0+1

0+1		0

0

0

0

6

0

0

0		3

2

2

1

1

2

0

2		0

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1

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