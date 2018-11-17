Тренер «Ак Барса»: Абросимов сегодня сыграет, решили проводить ротацию

Тренер казанского «Ак Барса» Александр Завьялов рассказал о подготовке команды к матчу с рижским «Динамо».



«Поражение в прошлом матче получилось чувствительным, накануне мы провели собрание, разобрали то, что происходило на площадке. Игра была ответственной, всё-таки встречались обладатель Кубка Гагарина и прошлогодний финалист. Получилось так, как получилось. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре с рижским «Динамо», это тоже непростой соперник, они одержали четыре победы подряд. Они уверенно играют, команда бойцовская, и будет непросто. Главное, чтобы ребята вышли с правильной мотивацией. Они способны на многое, но нужно правильно играть.



Сыграет ли Абросимов? Да, он оправился от травмы. Мы решили проводить ротацию и менять защитников по очереди, чтобы никто подолгу не засиживался. Любому игроку продолжительные паузы не идут на пользу, хоккеист теряет тонус. Тренировка — одно, а когда ты попадаешь в игровой ритм, совсем другое», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Интриги дня КХЛ: кто остановит ЦСКА? Уж точно не «Нефтехимик» Тем временем рижское «Динамо» и «Торпедо» прервут свои серии.