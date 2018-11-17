Барулин: с каждой игрой всё больше болельщиков с Урала поддерживают «Сочи»

Голкипер хоккейного клуба «Сочи» Константин Барулин поделился мнением об атмосфере на матчах черноморского клуба.



«Приятно, когда полный дворец тебя поддерживает. С каждой игрой все больше болельщиков из Сибири, Урала становятся близкими и поддерживают нашу команду. Когда сидели в раздевалке перед игрой с „Северсталью“ и слышали диско, это заводило. Безусловно, поддержка людей дает мотивацию. Когда играешь при полных трибунах, это дополнительный игрок на нашей площадке.



Разминка под диско? Стараешься абстрагироваться от этого, настроиться на матч. Но когда такой позитивный настрой, многие в пляс идут на разминке. Еще раз хочу поздравить всех болельщиков и команду с победой, с двумя очками. Идем дальше», — цитирует голкипера официальный сайт клуба.