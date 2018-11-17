Леонид Тамбиев стал главным тренером «Сарыарки»

Леонид Тамбиев назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт клуба. Тренерский штаб также пополнит Андрей Банада, являющийся бессменным помощником Тамбиева.



Леонид Тамбиев выступал в качестве игрока до 2007 года. Под его тренерским руководством «Сарыарка» заняла первое место в регулярном чемпионате-2014/15 и стала бронзовым призёром плей-офф. Последние два чемпионата специалист отработал в клубе «СКА-Нева», в прошлом сезоне под его руководством питерский клуб стал обладателем Кубка Петрова.



Контракт заключен на два сезона. Главный тренер в ближайшие дни прибудет в расположение клуба и приступит к тренировочному процессу.



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