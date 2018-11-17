Джип врезался в автобус минского «Динамо», водитель спрятал номер

В центре Минска произошла авария: джип врезался в автобус ХК «Динамо-Минск» под мостом. Пострадавших нет. Водитель автомобиля спрятал свой номер.



Напомним, сегодня «Динамо» должно было отправиться на выезд в следующем составе:



вратари — Юнас Энрот, Максим Хмыз, Михаил Карнаухов;



защитники — Кирилл Готовец, Даниил Бокун, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Джонатон Блум, Патрик Уиркош, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;



нападающие — Теэму Пулккинен, Илья Литвинов, Денис Казионов, Артем Артемов, Александр Когалев, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Сергей Костицын, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Артур Гаврус, Максим Парфеевец, Дмитрий Буйницкий.