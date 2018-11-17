Стали известны составы на матч нижнекамского «Нефтехимика» и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 17:00 мск.
«Нефтехимик»
Ежов (Коротаев);
Огурцов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа- Няттинен;
Тимашов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Семенов, Бикмуллин — Куликов- Хайруллин;
Волгин — Фазылзянов. Аркалов — Якимов — Здунов.
ЦСКА
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Нестеров — Блажиевский, Окулов — Шалунов — Попов;
Марченко — Науменков, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Скотт.
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Опубликованы составы на матч «Нефтехимик» — ЦСКА