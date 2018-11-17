Опубликованы составы на матч «Нефтехимик» — ЦСКА

Стали известны составы на матч нижнекамского «Нефтехимика» и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 17:00 мск.



«Нефтехимик»



Ежов (Коротаев);

Огурцов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа- Няттинен;

Тимашов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Галимов;

Шарипзянов — Семенов, Бикмуллин — Куликов- Хайруллин;

Волгин — Фазылзянов. Аркалов — Якимов — Здунов.



ЦСКА



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Нестеров — Блажиевский, Окулов — Шалунов — Попов;

Марченко — Науменков, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Скотт.



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